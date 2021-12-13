Федотов: футболисты "Сочи" занервничали, когда "Спартак" прибавил в игре

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" немного занервничали, когда московский "Спартак" прибавил в игре во второй части первого тайма матча чемпионата России. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Сочи" Владимир Федотов.

В понедельник "Сочи" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:0 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Этот тур стал для команд последним в нынешнем году.

"Поздравляю с победой команду и наших преданных болельщиков, мы видим заполненный стадион, и насколько эта атмосфера радует и воодушевляет, - сказал Федотов. - Сегодня команда была командой, как и в других матчах, в которых сражалась за победу и очки. До первого гола мы доминировали, он исходил из логики игры. Затем "Спартак" по статусу добавил, мы немного затряслись, перестали должным образом выходить из обороны, быстро теряли мяч, красно-белые во второй части первого тайма владели преимуществом, были близки к тому, чтобы сравнять счет".

"Во втором тайме была обоюдоострая игра, естественно, "Спартаку" нужно было отыгрываться. Они предпринимали много усилий, мы контратаковали, потом неожиданно остались вдесятером, здесь пришлось включить весь энергоресурс. То, что делала команда, было самоотверженно и организованно. Что очень показательно, мы не отказались от контригры, потом в одной из контратак забили, а затем еще и в конце с пенальти", - добавил главный тренер "Сочи".

Федотов отметил, что команда заслужила третье место после первой части сезона РПЛ. "Хочу поблагодарить команду за отрезок и отношение, которое она проявляла на футбольном поле, - отметил он. - Выглядели амбициозной командой, которая хочет двигаться вперед, может, не все получалось, где-то было везение, но на этом этапе все справедливо, наверное. Ребята заслужили место, которое "Сочи" сейчас занимает в таблице".

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах.