Мележиков назвал выступление "Спартака" в чемпионате России неудовлетворительным

"Спартак" в 18-м туре РПЛ проиграл "Сочи" со счетом 0:3 и ушел на зимнюю паузу, занимая девятое место в турнирной таблице.

"Позитивны наши результаты в Лиге Европы: у нас была задача, это, безусловно, достижение команды, - сказал Мележиков. - Что касается промежуточных итогов чемпионата России, то мы, безусловно, оцениваем их как негативные, неудовлетворительные. Были и выигрыши, и проигрыши, и отсутствие удачи, как сегодня в какой-то степени. Но стоит констатировать, что в чемпионате России команда нестабильна".

"Считаю, что в дальнейшем нужно работать над стабильностью команды, чтобы она одинаково стабильно показывала себя в играх с "Наполи", "Легией", "Нижним Новгородом", "Сочи" и теми остальными соперникам, которым мы проиграли", - добавил он.