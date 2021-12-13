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Футбол в России

Мележиков назвал выступление "Спартака" в чемпионате России неудовлетворительным

Красно-белые ушли на зимнюю паузу, занимая девятое место в таблице РПЛ

СОЧИ /Краснодарский край/, 13 декабря. /ТАСС/. Выступление футболистов "Спартака" в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) признано неудовлетворительным. Такое мнение журналистам высказал гендиректор московского клуба Евгений Мележиков.

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"Спартак" в 18-м туре РПЛ проиграл "Сочи" со счетом 0:3 и ушел на зимнюю паузу, занимая девятое место в турнирной таблице.

"Позитивны наши результаты в Лиге Европы: у нас была задача, это, безусловно, достижение команды, - сказал Мележиков. - Что касается промежуточных итогов чемпионата России, то мы, безусловно, оцениваем их как негативные, неудовлетворительные. Были и выигрыши, и проигрыши, и отсутствие удачи, как сегодня в какой-то степени. Но стоит констатировать, что в чемпионате России команда нестабильна".

"Считаю, что в дальнейшем нужно работать над стабильностью команды, чтобы она одинаково стабильно показывала себя в играх с "Наполи", "Легией", "Нижним Новгородом", "Сочи" и теми остальными соперникам, которым мы проиграли", - добавил он.

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