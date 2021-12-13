Испанцы для "Зенита" и дежавю Аршавина. В Ньоне прошла жеребьевка еврокубков

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Жеребьевка первых раундов плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций прошла в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Участники плей-офф международных клубных турниров узнали соперников по матчам, которые пройдут в феврале и марте 2022 года. В 14:00 мск стартовала жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой принял участие бывший капитан петербургского "Зенита" и сборной России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин. По ее итогам действующий победитель турнира английский "Челси" должен был сыграть с французским "Лиллем", испанский "Атлетико" - с германской "Баварией", португальская "Бенфика" - с испанским "Реалом", испанский "Вильярреал" - с английским "Манчестер Сити", австрийский "Зальцбург" - с английским "Ливерпулем", итальянский "Интер" - с нидерландским "Аяксом", а португальский "Спортинг" - с итальянским "Ювентусом". Центральным с медийной точки зрения должно было стать двухматчевое противостояние английского "Манчестер Юнайтед" и французского ПСЖ, за который играют самые популярные и талантливые футболисты последних лет - португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси соответственно. Но организаторы были вынуждены аннулировать итоги жеребьевки.

В процессе жеребьевки Аршавин, как посол финала Лиги чемпионов, который в мае 2022 года пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене", вытащил в соперники "Вильярреалу" "Манчестер Юнайтед", чего не могло произойти, поскольку испанская и английская команды встречались на групповом этапе. Директор УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти, за плечами которого большое число жеребьевок, спохватился и заявил, что такой пары не может быть. По ошибке организаторов одна из команд попала не в свою корзину при жеребьевке. Несмотря на это, церемония была продолжена. После того, как пары были сформированы, стали очевидны другие ошибки, допущенные организаторами жеребьевки. Так, "Ливерпуль" не мог быть в корзине среди потенциальных соперников "Атлетико", поскольку они играли в одной группе. При этом в ней не было "Манчестер Юнайтед". Кроме того, "Ливерпуля" не оказалось в корзине среди возможных соперников для "Вильярреала". Команды из Мадрида и Вильярреаля обратились в УЕФА, потребовав повторной жеребьевки. Почти через два часа после начала первой жеребьевки организаторы выпустили официальное заявление, в котором объявили о том, что процедура пройдет повторно. Причиной такого решения была названа "техническая проблема с программным обеспечением внешнего поставщика услуг, который сообщает официальным лицам, какие команды имеют право играть друг с другом". При повторной жеребьевке из восьми пар повторилась только одна - "Челси" сыграет с "Лиллем". В остальных парах сойдутся "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Реал", "Зальцбург" и "Бавария", "Спортинг" и "Манчестер Сити", "Бенфика" и "Аякс", а также "Интер" и "Ливерпуль". Первые матчи 1/8 финала пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные - 8, 9, 15 и 16 марта. Следующая жеребьевка пройдет 18 марта 2022 года. Снова испанцы Между первой и второй жеребьевками 1/8 финала Лиги чемпионов соперника по стыковым матчам Лиги Европы узнал петербургский "Зенит", им стал испанский "Бетис". Действующий чемпион России занял третье место в группе главного еврокубкового турнира, где его соперниками были "Ювентус", "Челси" и шведский "Мальмё". Первый матч между командами состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный - 24 февраля в Севилье. "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 38 очков в 18 матчах. Петербургский клуб ушел на зимний перерыв, оторвавшись от располагающегося на второй строчке московского "Динамо" на два очка. "Бетис" в чемпионате Испании занимает третью позицию (33 очка в 17 матчах), отставание от лидирующего мадридского "Реала" равно девяти очкам.

"Зенит" и "Бетис" до этого не встречались в официальных матчах. При этом в 2015-м они провели товарищескую игру, которая завершилась победой петербуржцев со счетом 3:0 - два мяча в той игре забил Халк, еще один гол на счету Александра Рязанцева. Команда из Севильи станет девятым представителем Испании, с которым сине-бело-голубые сыграют в еврокубках: ранее они шесть раз играли с "Севильей" (победа, три ничьих и два поражения), "Вильярреалом" (победа и три поражения), "Валенсией" и клубом "Реал Сосьедад" (над обоими по две победы), "Атлетико", "Малагой" и "Сельтой" (со всеми - ничья и поражение), а также "Реалом" (два поражения). Ближайший соперник "Зенита" в своей истории провел два официальных матча против команды из России - в сезоне-2013/14 испанцы по сумме двух матчей 1/16 финала Лиги Европы победили казанский "Рубин" (2:0 - в гостях, 1:1 - дома). В других стыковых матчах между третьими командами в квартетах Лиги чемпионов и клубами, ставшими вторыми в группах Лиги Европы, сойдутся "Севилья" и хорватское "Динамо" (Загреб), итальянская "Аталанта" и греческий "Олимпиакос", германский "Лейпциг" и испанский "Реал Сосьедад", испанская "Барселона" и итальянский "Наполи", германская "Боруссия" (Дортмунд) и шотландский "Рейнджерс", португальский "Порту" и итальянский "Лацио", а также молдавский "Шериф" и португальская "Брага". Игры с участием этих команд также пройдут 17 и 24 февраля. Победители двухраундовых противостояний выйдут в 1/8 финала, где встретятся с командами, которые заняли первые места на групповом этапе Лиги Европы, в их число входят российский "Спартак", германские "Айнтрахт" и "Байер", английский "Вест Хэм", турецкий "Галатасарай", французский "Лион", "Монако", а также сербская "Црвена Звезда". Игры этой стадии турнира пройдут 10 и 17 марта 2022 года. Перечисленные клубы будут сеяными при жеребьевке, ответные матчи они проведут на своем поле. Жеребьевка 1/8 финала состоится в Ньоне 25 февраля. Также в понедельник прошла жеребьевка раунда плей-офф нового турнира под эгидой УЕФА - Лиги конференций, в котором восемь вторых команд по итогам группового этапа этого турнира встретятся с клубами, ставшими третьими в группах Лиги Европы; при этом победители групп уже вышли в 1/8 финала еврокубка. Шотландский "Селтик" стал соперником норвежского клуба "Будё-Глимт", за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, французский "Марсель" встретится с азербайджанским "Карабахом", нидерландский ПСВ - с израильским "Маккаби", турецкий "Фенербахче" - с чешской "Славией", датский "Мидтьюлланн" - с греческим ПАОКом, английский "Лестер" - с датским "Раннерс", чешская "Спарта" - с сербским "Партизаном", австрийский "Рапид" - с английским "Тоттенхэмом" или нидерландским "Витессом". Вторую команду в последней паре определит контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА - это произойдет, поскольку матч лондонцев против французского "Ренна", который должен был состояться 9 декабря, был отменен из-за вспышки коронавируса в британской команде. "Зенит" сможет повторить 2008-й? Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в комментарии клубной пресс-службе отметил, что еще до жеребьевки называл "Бетис" одним из четырех клубов, которые выделялись среди потенциальных соперников его команды. В этот список специалист также включил итальянские "Наполи" и "Лацио", а также испанский "Реал Сосьедад". "Вчера "Бетис" обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 4:0, значит, из этой четверки есть более сильные три клуба. Нам попался очень непростой соперник, который сейчас на ходу, занимает третье место в Ла лиге, по забитым мячам уступает только "Реалу", насколько я знаю. С испанцами всегда очень тяжело играть, учитывая их техническое оснащение, контроль мяча, так что это не самый удачный жребий. Может, и не самый плохой, потому что "Наполи" и "Лацио", я считаю, еще более сильные команды", - отметил он. Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк провел параллели с розыгрышем Кубка УЕФА-2007/08, который выиграли петербуржцы. Тогда на стадии 1/16 финала они играли с испанским "Вильярреалом" (1:0 - дома, 1:2 - на выезде - российская команда прошла дальше по правилу гостевого гола, которое было отменено перед стартом сезона-2021/22 - прим. ТАСС). "Если брать по аналогии 2008 год, когда мы тоже попали на испанскую команду, был сильнейший жребий на тот момент, также начинали в Санкт-Петербурге, как и тогда, то почему бы не повторить тот успех? Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный "Вильярреал", почему бы "Зениту" это не попробовать? Есть лидеры, поэтому я думаю, что шансы хорошие, 50 на 50", - заявил собеседник агентства.