Футболист "Бенфики" Отаменди подвергся нападению грабителей в своем доме

ТАСС, 13 декабря. Дом аргентинского защитника португальского футбольного клуба "Бенфика" Николаса Отаменди был ограблен, когда там находилась семья игрока. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По информации испанской газеты Mundo Deportivo, аргентинец вернулся домой после матча чемпионата Португалии с "Фамаликаном" в воскресенье (4:1), в гараже его встретили злоумышленники. Они напали на футболиста и начали душить его ремнем, требуя проводить их в дом, где в том момент находились жена игрока и двое детей.

Сообщается, что семья и сам игрок не получили значимых повреждений, отделавшись испугом. Грабители забрали наличные, несколько наручных часов и коллекции спортсмена.

"Бенфика" подтверждает, что наш игрок Отаменди стал жертвой ограбления в своем доме рано утром, - говорится в заявлении клуба. - Спортсмен и его семья в порядке, но они находятся в шоке от произошедшего".

Отаменди 33 года, он выступает в "Бенфике" с сентября 2020 года. Ранее он выступал за английский "Манчестер Сити", испанскую "Валенсию", португальский "Порту" и бразильский "Атлетико Минейро". Он является двукратным чемпионом Англии, трехкратным чемпионом Португалии, победителем Лиги Европы и обладателем Кубка Англии. В составе сборной Аргентины Отаменди выиграл Кубок Америки 2021 года.