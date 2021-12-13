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Футбол в России

Рубашко: футболисты "Сочи" использовали все свои шансы в матче со "Спартаком"

В 18-м туре РПЛ команда из Краснодарского края дома обыграла красно-белых со счетом 3:0

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Сочи" использовали все шансы в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака", поэтому заслуженно победили. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

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В понедельник "Сочи" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:0. Эта победа стала для сочинского клуба первой с 6 ноября, до этого команда уступила казанскому "Рубину" (1:2) и "Краснодару" (1:2), а также сыграла вничью с екатеринбургским "Уралом" (1:1).

"Естественно, приятно так завершить первую часть сезона, нам просто необходима была победа, - сказал Рубашко. - Ребята сегодня молодцы, отдали все силы. Главный тренер "Спартака" сказал, что результат несправедлив? У нас тоже были матчи, когда было преимущество, где-то даже большое, но результат не складывался в нашу пользу. Я думаю, что в этом матче справедливый результат, мы выиграли заслуженно, ребята использовали свои шансы, все сыграли на высоком уровне".

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах. "Конечно, хорошо, что третье место, но мы понимаем, что большая плотность в таблице, еще достаточно много туров. Но на паузу уходим на позитивных эмоциях", - добавил Рубашко.

В следующем туре команда Владимира Федотова примет на своем поле тульский "Арсенал", встреча состоится в феврале 2022 года.

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