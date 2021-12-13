Рубашко: футболисты "Сочи" использовали все свои шансы в матче со "Спартаком"

В понедельник "Сочи" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:0. Эта победа стала для сочинского клуба первой с 6 ноября, до этого команда уступила казанскому "Рубину" (1:2) и "Краснодару" (1:2), а также сыграла вничью с екатеринбургским "Уралом" (1:1).

"Естественно, приятно так завершить первую часть сезона, нам просто необходима была победа, - сказал Рубашко. - Ребята сегодня молодцы, отдали все силы. Главный тренер "Спартака" сказал, что результат несправедлив? У нас тоже были матчи, когда было преимущество, где-то даже большое, но результат не складывался в нашу пользу. Я думаю, что в этом матче справедливый результат, мы выиграли заслуженно, ребята использовали свои шансы, все сыграли на высоком уровне".

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах. "Конечно, хорошо, что третье место, но мы понимаем, что большая плотность в таблице, еще достаточно много туров. Но на паузу уходим на позитивных эмоциях", - добавил Рубашко.

В следующем туре команда Владимира Федотова примет на своем поле тульский "Арсенал", встреча состоится в феврале 2022 года.