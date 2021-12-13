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НХЛ

"Даллас" выставил на драфт отказов российского вратаря Худобина

Любой клуб НХЛ может забрать игрока в течение 24 часов
Антон Худобин AP Photo/Richard W. Rodriguez
Описание
Антон Худобин
© AP Photo/Richard W. Rodriguez

ТАСС, 13 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" выставил на драфт отказов российского вратаря Антона Худобина. Об этом в Twitter сообщает журналист канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

Согласно регламенту любой клуб НХЛ может забрать игрока в течение 24 часов. Если этого не произойдет, хоккеист может отправиться в фарм-клуб, даже если имеет односторонний контракт.

Худобину 35 лет, он выступает за "Даллас" с июня 2018 года, всего за команду он провел 136 матчей. Ранее в НХЛ он выступал за "Миннесоту", "Бостон", "Каролину" и "Анахайм". В России он представлял магнитогорский "Металлург" и подмосковный "Атлант". В составе сборной России стал чемпионом мира в 2014 году.

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, наврав 28 очков в 25 матчах.

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