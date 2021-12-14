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Футбол в России

Самедов: футболисты "Спартака" "висели" на воротах "Сочи", поэтому не заслужили поражения

Красно-белые уступили со счетом 0:3

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" не наиграл на поражение в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", так как активно атаковал во втором тайме. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Александр Самедов.

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В понедельник "Спартак" на выезде проиграл "Сочи" со счетом 0:3.

"Понятно, что первые полчаса "Спартак" играл не очень. Наверное, с 30-й минуты забрали инициативу в свои руки, во втором тайме полностью "висели" на воротах "Сочи", хорошо атаковали и создавали моменты, но не забили. Результат несправедливый, я считаю, что "Спартак" точно не наиграл на поражение".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.

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