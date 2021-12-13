Футболист "Сочи" Нобоа назвал справедливым свое удаление в матче со "Спартаком"

ТАСС, 13 декабря. Полузащитник футбольного клуба "Сочи" Кристиан Нобоа извинился за нарушение правил перед игроком "Спартака" Квинси Промесом, по его мнению, удаление было справедливым. Комментарий игрока сочинцев приводит газета "Спорт-Экспресс".

В понедельник "Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Сочи" в гостевом матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). На 65-й минуте Нобоа получил прямую красную карточку за фол на Промесе.

"Это реально красная карточка, я извинился перед Промесом. Не хотел навредить, но просто не мог остановиться, чтобы избежать контакта, - сказал Нобоа. - Так вышло случайно по инерции движения. Промес ничего не сказал, это больно, реально больно".

"Спартак" ушел на зимнюю паузу, расположившись с 23 очками в 18 матчах на девятой строчке в таблице. Сочинцы набрали 31 очко и идут третьими.