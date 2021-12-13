Мележиков: задачи "Спартака" - четвертьфинал Лиги Европы и финал Кубка России

СОЧИ /Краснодарский край/, 13 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" должны пройти 1/8 финала Лиги Европы, а также пробиться в зону еврокубков по итогам чемпионата России и выйти в финал Бетсити - Кубка России. Об этом журналистам рассказал гендиректор клуба Евгений Мележиков.

"Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, в понедельник красно-белые уступили "Сочи" со счетом 0:3. В Лиге Европы московский клуб занял первое место в группе С и напрямую вышел в 1/8 финала.

"Спартак" не может не бороться за чемпионство, поэтому и оцениваем итоги как негативные, так как ставили задачу бороться за чемпионство, но этого не получилось. И сейчас, как мне кажется, нужно поискать эти причины. Что касается задач, мы их немного скорректируем. Одной из задач является проход 1/8 финала [Лиги Европы], финал Кубка России и зона еврокубков", - сказал Мележиков.

"Не думаю, что у того же Виктора [Мозеса] есть мотивация показывать себя в Лиге Европы больше, чем в чемпионате России. Очевидно, что в Лиге Европы, наверное, запредельный настрой, игроки более мотивированы. Я не могу сказать, что в чемпионате России игроки немотивированы: они все настраиваются на матч, я это вижу, нахожусь с ними постоянно. Но, к сожалению, что-то не получается: или мяч не идет в ворота, или соперник переигрывает", - отметил гендиректор "Спартака".

"Мне кажется, команда сама по себе существует, может в какой-то степени не хватает на уровне чемпионата России каких-то слов из тренерского штаба. Но мы имеем то, что имеем, и находимся на девятом месте. У нас была возможность сократить отставание от зоны Лиги Европы до четырех очков, при этом мы вышли из достаточно непростой группы [Лиги Европы]. Объяснение здесь такое, что нужно работать, искать проблемы внутри себя, я думаю, будем этим заниматься", - добавил Мележиков.