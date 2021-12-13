Ковтун: "Спартаку" не хватило эмоций в матче с "Сочи" после игры в Лиге Европы

В понедельник "Спартак" на выезде проиграл "Сочи" со счетом 0:3. В четверг "Спартак" на выезде победил "Легию" (1:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы и с первого места в таблице группы С вышел в 1/8 финала турнира.

"Команда, может, плохо была готова после матча Лиги Европы, не хватало эмоций, - сказал Ковтун. - Старание было, но чего-то не хватало: концовка была одна из проблемных. Вроде как создают моменты, но нет забитого мяча, и это главное. Команда стремилась переломить ход игры, плюс удаление, но по счету "Сочи" переиграл "Спартак".

"Важный момент, когда команда пропускает, то реализация хромает. Если и в обороне команда действует уверенно, есть тогда какой-то шанс, и момент можно реализовать. А тут первый мяч - пенальти, а потом недоиграли эпизоды, второй мяч - игроки "Сочи" втроем в атаку бегут, а у "Спартака" такого нет", - добавил Ковтун.

Ранее ряд СМИ сообщил, что главный тренер "Спартака" Руй Витория может покинуть команду в зимнюю паузу. "Наверное, двоякое впечатление, видим игры, руководство не убеждает результат, - отметил Ковтун. - Да, результаты в Лиге Европы, но чемпионат тоже немаловажный, и нужно, чтобы команда занимала достойное место, а не был бы эпизодический успех. Поэтому есть неудовлетворение руководства, и если об этом пишется, то решение какое-то есть. Команда укомплектована, но с приходом нового главного тренера игроки проявят себя, будут вопросы, почему при том тренере не проявляли себя, и когда будет смена, станем ожидать изменений. Если смена тренера их встряхнет".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах. В следующем матче красно-белые примут московский ЦСКА, встреча пройдет в феврале 2022 года.