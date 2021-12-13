Александр Медведев: "Зениту" предстоят непростые матчи в Лиге Европы с "Бетисом"

Соперник "Зенита" стал известен по итогам жеребьевки. Первый матч состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный - 24 февраля в Севилье.

"Есть старое правило - не надо радоваться или сожалеть о результатах жеребьевки, чтобы в следующий раз она не была еще хуже. "Зениту" достался очень сильный соперник - команда, которая сейчас на третьем месте чемпионата Испании, - сказал Медведев. - Клуб отличается тем, что король Испании, как и его предшественник, является его членом. Поэтому "королевский клуб" на самом деле не "Реал", а "Бетис", и с одним из самых больших стадионов - более 60 тыс. зрителей, а также с очень горячими болельщиками".

"За "Бетис" выступает ряд известных игроков, там работает тренер [Мануэль] Пеллегрини, который достигал больших успехов. Поэтому нам предстоят очень непростые игры, но "Зенит" показал, что может играть против любого соперника, включая действующего обладателя кубка Лиги чемпионов ("Челси" - прим. ТАСС). Команда будет готовиться на двух сборах, и хоть у нас нет календарных матчей в это время, планируются хорошие спарринги. Сейчас главное отдохнуть, набрать хорошую физическую форму и наиграть необходимые связки", - добавил он.

"Зенит" занял третье место в группе Лиги чемпионов, пропустив вперед "Ювентус" и "Челси".