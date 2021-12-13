Российские гандболистки сыграют с норвежками в четвертьфинале чемпионата мира

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 13 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции со счетом 28:33 в заключительном, третьем матче основного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Испании.

Представительницы России и Франции ранее встречались в финале олимпийского турнира в Токио, тогда победа осталась за гандболистками из Франции (30:25).

На проходящем мировом первенстве они выступали в группе 1 вместе с польками, словенками, черногорками и сербками. По итогам основного этапа россиянки заняли второе место в группе, набрав семь очков, первыми стали француженки (10 очков), третьими - сербки (6), четвертыми - польки (4), пятыми - словенки (3), шестыми - черногорки (0).

В четвертьфинале сборная России сыграет с занявшей первое место в группе 2 командой Норвегии. В других четвертьфинальных матчах встретятся команды Дании и Бразилии, Франции и Швеции, Испании и Германии. Плей-офф начнется 14 декабря, финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.

Турнир проходит в четырех городах - Лирии, Торревьехе, Гранольерсе и Кастельоне. На чемпионате мира впервые выступают 32 сборные, ранее на мировых первенствах выступало на восемь команд меньше. На чемпионате мира 2019 года россиянки стали третьими, действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Сборная России выигрывала турнир в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах, команда СССР становилась чемпионом мира трижды: в 1982, 1986 и 1990 годах.