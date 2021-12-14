Никитина: российских гандболисток в игре с француженками подвели глупые ошибки

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 14 декабря. /ТАСС/. Одной из основных причин поражения российских гандболисток в матче чемпионата мира с француженками стали глупые ошибки в нападении. Об этом журналистам рассказала игрок команды Вероника Никитина.

Россиянки в понедельник уступили француженкам со счетом 28:33 в заключительном матче основного раунда чемпионата мира. Еще до игры обе команды гарантировали себе участие в четвертьфинале турнира.

"Не справились в защите, не справились с линейным игроком, допустили глупые ошибки в нападении, в ответ на которые нам забили голы. Были атаки, которые казались стопроцентными, но, к сожалению, мы торопились, хотели быстро забить, что нам не удалось", - сказала Никитина.

"Защита у них, безусловно, хорошая, но не непроходимая. Сделаем выводы и пойдем дальше, хорошо, что эта игра пока ничего не решала. Если так получится, что мы встретимся с ними еще раз, то мы уже будем научены этим опытом", - добавила она, отметив, что россиянкам по силам обыграть француженок.

Представительницы России и Франции ранее встречались в финале олимпийского турнира в Токио, тогда победа осталась за гандболистками из Франции (30:25).

В четвертьфинале сборная России 15 декабря сыграет с занявшей первое место в группе 2 командой Норвегии. В других четвертьфинальных матчах встретятся команды Дании и Бразилии, Франции и Швеции, Испании и Германии. Плей-офф начнется 14 декабря, финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.