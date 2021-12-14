Джикия прокомментировал удаление Кофрие перед матчем чемпионата России против ЦСКА

В понедельник Кофрие получил красную карточку в матче 18-го тура чемпионата России против "Сочи" (0:3), защитник не сможет принять участие во встрече с ЦСКА, которая состоится в конце февраля 2022 года. Для защитника это третья красная карточка в сезоне, ранее он удалялся в матче с петербургским "Зенитом" (1:7) в РПЛ и во встрече с итальянским "Наполи" (3:2) в Лиге Европы.

"Это очень плохо, - сказал Джикия. - Мы, безусловно, общаемся, общались и после "Наполи", первой игры, где он был удален. Объясняем ему, что у нас немного другой чемпионат, чем там, где он был. У нас, как мы сегодня видели, могут красную дать, он пропустит дерби с ЦСКА, которое будет очень важной игрой после зимнего чемпионата, но это уже случилось, это факт".

"Спартак" завершил первую часть чемпионата на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 23 очка.