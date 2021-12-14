Бодниева: российские гандболистки уступают француженкам в мощи

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 14 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки в матче чемпионата мира с француженками потерпели поражение, поскольку соперницы превосходили их в физической мощи. Об этом журналистам заявила главный тренер команды Людмила Бодниева.

Россиянки в понедельник уступили француженкам со счетом 28:33 в заключительном матче основного раунда чемпионата мира в Испании. Обе команды досрочно гарантировали себе участие в четвертьфинале турнира.

"Вопросов к настрою нет, команда билась до последнего в рамках своих физических возможностей и сил. Француженки нас ничем не удивили, но сегодня они однозначно сыграли сильнее, а мы не справились с задачами, которые были поставлены внутри команды. И самое главное - мы сегодня проигрываем в мощи. Француженки не дали нашим игрокам продохнуть в силу того, что физически мы не могли с ними соперничать", - сказала Бодниева.

"Я благодарна команде, что она не опустила руки, билась как могла, но расстраивает, что на сегодняшний день это наш максимум", - подчеркнула она.

Представительницы России и Франции ранее встречались в финале олимпийского турнира в Токио, тогда победа осталась за гандболистками из Франции (30:25). После Игр состав российской команды серьезно омолодился, на посту главного тренера Бодниева сменила Алексея Алексеева.

"Мы должны были сыграть чуть быстрее, без мяча, что и пытались сделать. Сегодня для победы над командой уровня Франции мы должны прыгнуть выше головы, играть без перепадов, - добавила она. - Сегодня не справились с их линейным [Полетт Фоппа], хотя очень большое внимание уделяли тому, как ее сдержать. Она - игрок экстракласса", - заметила специалист.