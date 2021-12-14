На минорной ноте. "Спартак" разгромно проиграл "Сочи" в последнем матче РПЛ в 2021 году

ТАСС, 14 декабря. Московский футбольный клуб "Спартак" на выезде проиграл "Сочи" со счетом 0:3 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта встреча стала последней для команд РПЛ в 2021 году, красно-белые завершили первую часть сезона на девятом месте в таблице.

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"Сочи" подходил к этой встрече с трехматчевой серией без побед (два поражения и ничья). "Спартак" не проигрывал на протяжении четырех встреч (три победы и ничья). 9 декабря красно-белые на выезде победили польскую "Легию" со счетом 1:0, обеспечив себе выход в 1/8 финала Лиги Европы с первого места группы С. С первых минут матча преимуществом завладели хозяева. На 22-й минуте защитник "Сочи" Сергей Терехов получил мяч в левой части штрафной и пробил по воротам, но хорошо сыграл голкипер "Спартака" Александр Селихов. Уже через две минуты хозяева заработали пенальти: Жоаозиньо исполнил штрафной, после его удара мяч попал в руку Михаилу Игнатову, стоявшему в стенке. Главный арбитр встречи Сергей Иванов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) назначил 11-метровый, который реализовал Кристиан Нобоа. Пропущенный гол завел "Спартак", команда начала создавать моменты у ворот "Сочи". Однако обилие ударов не конвертировалось в гол. Во втором тайме московский клуб продолжил владеть преимуществом, но удары красно-белых раз за разом отражал голкипер сочинцев Денис Адамов. На 66-й минуте "Сочи" остался в меньшинстве - Нобоа в центре поля грубо сыграл против Промеса, за что получил прямую красную карточку. В большинстве "Спартак" еще больше прибавил, в одном из моментов капитан красно-белых Георгий Джикия с дальней дистанции сильно пробил по воротам, но мяч отбил Адамов. На 79-й минуте хороший шанс имел защитник Самуэль Жиго, но француз не смог попасть в створ с линии вратарской. Еще один момент был у Романа Зобнина, но полузащитник "Спартака" не сумел головой переправить мяч в ворота.

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За такое расточительство "Спартак" поплатился в конце матча, пропустив еще два гола. На 88-й минуте Кирилл Заика прострелил в центр с правого края штрафной, его передачу на пустые ворота замкнул Ивелин Попов. Уже в добавленное время полузащитник Никита Бурмистров выбежал один на один с Селиховым, защитник гостей Максимилиано Кофрие остановил игрока с фолом, за что получил прямую красную карточку. Нарушение произошло в штрафной "Спартака", поэтому арбитр назначил второй в этом матче пенальти, который реализовал Артур Юсупов. "Спартак" надавил - "Сочи" занервничал Главный тренер "Спартака" Руй Витория назвал результат матча несправедливым. "Мы очень старались, достаточно, чтобы выиграть 3:0 у соперника, - сказал Витория на пресс-конференции. - Много раз атаковали ворота, но забить было тяжело. Мы провели фантастический второй тайм, но соперник забил два гола, закончил матч с преимуществом в три мяча. Если говорим про футбол, можно говорить про несправедливость, а если говорим про отношение футболистов к игре и про качество игры, тут нет вопросов".

Его коллега из "Сочи" Владимир Федотов на пресс-конференции рассказал, что игроки команды занервничали, когда "Спартак" прибавил. "До первого гола мы доминировали, мяч исходил из логики игры, затем "Спартак" по статусу добавил, мы немного затряслись, перестали должным образом выходить из обороны, быстро теряли мяч, красно-белые во второй части первого тайма владели преимуществом, были близки к тому, чтобы сравнять счет, - сказал Федотов. - Во втором тайме была обоюдоострая игра, естественно, "Спартаку" нужно было отыгрываться. Они предпринимали много усилий, мы контратаковали, потом неожиданно остались вдесятером, здесь пришлось включить весь энергоресурс". Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов согласился с Витории по поводу несправедливого результата игры. "Понятно, что первые полчаса "Спартак" играл не очень, - сказал Самедов ТАСС. - Наверное, с 30-й минуты забрали инициативу в свои руки, во втором тайме полностью "висели" на воротах "Сочи", хорошо атаковали и создавали моменты, но не забили. Результат несправедливый, я считаю, что "Спартак" точно не наиграл на поражение". Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко считает заслуженной победу команды над "Спартаком". "Естественно, приятно так завершить первую часть сезона, нам просто необходима была победа, - сказал Рубашко ТАСС. - Ребята сегодня молодцы, отдали все силы. Главный тренер "Спартака" сказал, что результат несправедлив? У нас тоже были матчи, когда было преимущество, где-то даже большое, но результат не складывался в нашу пользу. Я думаю, что в этом матче справедливый результат, мы выиграли заслуженно, ребята использовали свои шансы, все сыграли на высоком уровне". Прощание с Виторией Особое внимание к матчу было приковано потому, что он может стать последним для Витории в качестве главного тренера "Спартака". Ранее журналист газеты La Gazzeta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что португальца сменит Паоло Ваноли, а его первая пресс-конференция в качестве наставника красно-белых пройдет уже 17 декабря. После матча против "Сочи" болельщики "Спартака" поприветствовали Виторию одобрительными кричалками. Португалец возглавил "Спартак" в конце мая 2021 года, сменив на этом посту немецкого специалиста Доменико Тедеско. Контракт Витории со "Спартаком" рассчитан до 2023 года.

На эту тему Мележиков: совет директоров "Спартака" в ближайшее время примет решение по Витории

Сам Витория на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о будущем. "Что касается будущего, мы завтра отправляемся в Москву, - сказал Витория. - В настоящий момент не хочу говорить о будущем, поскольку у меня действует контракт с клубом. Может быть, будет что-то позже. Сейчас я бы хотел поблагодарить фанатов, которые тепло нас поддерживали и которые заслуживали уйти с этой игры в хорошем настроении. У меня есть контракт, я профессиональный и лояльный к клубу тренер. Еще раз хочу подчеркнуть, что сейчас мы не будем об этом говорить". Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков сообщил, что в ближайшее время совет директоров "Спартака" примет решение по поводу судьбы Витории. "Речь идет об оценке промежуточных итогов чемпионата России и выступления на европейской арене, а дальше мы будем смотреть и реагировать. Клуб обязан работать на благо команде и этим занимается", - заявил Мележиков журналистам. Также журналист Никола Скира сообщил в Twitter, что новым спортивным директором "Спартака" станет нынешний скаут французского ПСЖ Лука Каттани. "Определенность [со спортивным директором] более-менее есть, мы в этом плане движемся. Я думаю, в ближайшее время спортивный блок будет усилен", - отметил Мележиков. "Спартак" в третий раз играл против "Сочи" на выезде и потерпел третье поражение. Московский клуб ушел на зимнюю паузу, занимая девятое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в 18 матчах, "Сочи" с 31 очком располагается на третьей позиции. В следующем туре, который состоится в конце февраля 2022 года, "Спартак" примет московский ЦСКА, а "Сочи" дома сыграет с тульским "Арсеналом". 18-й тур РПЛ стартовал в субботу, в этот день "Рубин" на выезде проиграл самарским "Крыльям Советов" (0:2), ЦСКА дома победил тульский "Арсенал" (2:0), а "Урал" в гостях разгромил "Ростов" (4:1). В воскресенье московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с петербургским "Зенитом" (1:1), подмосковные "Химки" уступили "Ахмату" (1:4), "Краснодар" сыграл вничью с "Нижним Новгородом" (0:0), "Локомотив" победил "Уфу" (2:0).