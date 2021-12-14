Бодниева: российские гандболистки не будут выбрасывать белый флаг в матче с норвежками

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 14 декабря. /ТАСС/. Норвежская сборная является фаворитом в борьбе за выход в полуфинал чемпионата мира по гандболу, однако россиянки готовы оказать им достойное сопротивление. Об этом журналистам заявила главный тренер российской команды Людмила Бодниева.

Российские гандболистки сыграют с командой Норвегии 15 декабря. В полуфинале олимпийского турнира в Токио команда обыграла скандинавскую сборную, однако после окончания Игр ее состав серьезно обновился, на посту главного тренера Бодниева сменила Алексея Алексеева. При подготовке к чемпионату мира россиянки обыграли норвежек в товарищеском матче.

"Эта победа была важна для команды в том плане, что они поверили в то, что могут играть с любым соперником. Я могу с уверенностью сказать, что дух и вера в себя в раздевалке присутствуют, просто надо попасть в масть", - сказала Бодниева.

"Та победа ничего не значит, это был товарищеский турнир. Сейчас все карты уже раскрыты, мы показали все, что умеем, поэтому следующая игра будет складываться намного сложнее. Но белый флаг мы не выбрасываем", - подчеркнула она.

В понедельник в заключительном матче основного раунда россиянки уступили действующим олимпийским чемпионкам француженкам. Для команды Бодниевой это поражение стало первым на турнире.