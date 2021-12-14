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Футбол в Англии

Матч чемпионата Англии "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" перенесен из-за коронавируса

Ранее стало известно, что тесты нескольких игроков и сотрудников персонала "Манчестер Юнайтед" на коронавирус дали положительный результат
© EPA-EFE/Phil Noble

ТАСС, 14 декабря. Матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" перенесен из-за случаев заражения коронавирусом в составе гостей. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

Матч должен был пройти 14 декабря на стадионе "Брентфорд Коммьюнити". Ранее стало известно, что тесты нескольких игроков и сотрудников персонала "Манчестер Юнайтед" на коронавирус дали положительный результат. Имена тех, у кого была выявлена болезнь, не сообщаются.

После 16 туров команда из Манчестера располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата с 27 очками. "Брентфорд" занимает десятую строчку с 20 очками.

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