Дабл-дабл Сабониса не спас "Индиану" от поражения в матче НБА против "Голден Стэйт"

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Индианы" Домантас Сабонис, на счету которого 30 очков и 11 подборов. В составе "Голден Стэйт" больше всего очков набрал разыгрывающий защитник Стефен Карри (26).

За матч Карри реализовал пять трехочковых. Защитник набирал три очка бросками из-за дуги 2 972 раза за карьеру в НБА, по этому показателю он занимает второе место в истории лиги, на одно попадание отставая от лидирующего Рэя Аллена (2 973).

"Голден Стэйт" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 22 матча из 27. "Индиана" идет 13-й на Востоке, в активе команды 12 побед за 29 игр.

Следующий матч "Голден Стэйт" проведет 15 декабря в гостях против "Нью-Йорка", "Индиана" 16 декабря на выезде встретится с "Милуоки".