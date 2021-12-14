Глава Башкирии заявил, что вопрос финансирования футбольного клуба "Уфа" решен

УФА, 14 декабря. /ТАСС/. Финансовые вопросы футбольного клуба "Уфа" разрешены. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, комментарий которого приводит его пресс-служба.

В июле на пресс-конференции генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что команда недофинансирована, однако не имеет финансовых проблем. По его словам, денежного запаса "Уфе" хватит на сезон.

"Я с интересом смотрю матчи с участием нашего клуба, - сказал Хабиров. - Хочу отметить, что многие молодые спортсмены демонстрируют творческий подход к игре, постепенно набираются опыта и серьезно прогрессируют в борьбе с соперником на поле. Конечно, это привлекает интерес других клубов, но мы заинтересованы в формировании сильного состава нашей команды. Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили".

Глава Башкирии предложил назначить председателем попечительского совета клуба министра спорта республики Руслана Хабибова и уделить особое внимание развитию детского футбола.

"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 18 матчах.