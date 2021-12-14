Футболист Жирков может завершить карьеру, если не получит предложений зимой

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футболисту Юрию Жиркову придется завершить карьеру игрока в том случае, если у него не будет предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Об этом он рассказал ТАСС.

Последним клубом Жиркова был санкт-петербургский "Зенит". Контракт игрока с клубом истек по окончании сезона-2020/21.

"Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть, - сказал Жирков. - Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет".

"Могу в РПЛ (Тинькофф - Российской премьер-лиге - прим. ТАСС), могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было", - добавил Жирков.

Жиркову 38 лет, он является пятикратным чемпионом России, чемпионом Англии в составе "Челси", бронзовым призером чемпионата Европы.