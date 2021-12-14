{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист Жирков может завершить карьеру, если не получит предложений зимой

Последним клубом спортсмен был "Зенит"
Юрий Жирков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Юрий Жирков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футболисту Юрию Жиркову придется завершить карьеру игрока в том случае, если у него не будет предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Об этом он рассказал ТАСС.

Последним клубом Жиркова был санкт-петербургский "Зенит". Контракт игрока с клубом истек по окончании сезона-2020/21.

"Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть, - сказал Жирков. - Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет".

"Могу в РПЛ (Тинькофф - Российской премьер-лиге - прим. ТАСС), могу еще где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было", - добавил Жирков.

Жиркову 38 лет, он является пятикратным чемпионом России, чемпионом Англии в составе "Челси", бронзовым призером чемпионата Европы.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Глава Башкирии заявил, что вопрос финансирования футбольного клуба "Уфа" решен
В июле генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что денежного запаса клуба хватит на сезон
Читать полностью