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Футбол в Италии

Во время матча чемпионата Италии у болельщика "Ромы" остановилось сердце

Врачи сумели реанимировать 23-летнего зрителя с помощью дефибриллятора и экстренно увезли в больницу

ТАСС, 14 декабря. Остановка сердца произошла у болельщика "Ромы" во время матча 17-го тура чемпионата Италии по футболу против "Специи". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

23-летнему болельщику стало плохо на 30-й минуте встречи, врачи сумели реанимировать его с помощью дефибриллятора и экстренно увезли в больницу. В дороге у мужчины случился новый приступ. Сейчас он находится в клинике.

Матч завершился победой римлян со счетом 2:0. После 17 встреч "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 28 очками. "Специя" с 12 очками в активе располагается на 17-й строчке.

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