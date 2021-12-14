УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Жеребьевка данной стадии прошла в понедельник в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Португальский "Спортинг" и английский "Манчестер Сити" проведут встречи 15 февраля и 9 марта, в эти же даты сыграют французский ПСЖ и испанский "Реал". Австрийский "Зальцбург" и германская "Бавария" встретятся 16 февраля и 8 марта, также в эти дни проведут матчи итальянский "Интер" и английский "Ливерпуль". 22 февраля и 16 марта состоятся матчи между английским "Челси" и французским "Лиллем", а также испанским "Вильярреалом" и итальянским "Ювентусом". 23 февраля и 15 марта друг против друга сыграют португальская "Бенфика" и нидерландский "Аякс", а также испанский "Атлетико" и английский "Манчестер Юнайтед".

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 18 марта 2022 года. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.