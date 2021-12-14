Чернышенко и Фальков посетят финал международного турнира по Dota 2 и League of Legends

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков станут гостями финала международного студенческого киберспортивного турнира по Dota 2 и League of Legends "Битва за науку". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта города Москвы.

Финал состоится 15 декабря и пройдет на Yota Arena в Москве. St. Petersburg Polytechnic University (СПбПУ) и "Таежный чай" (МАИ) выявят сильнейшего в League of Legends, а XxxDarkdemonsXxx (РТУ МИРЭА) и derzhaWIN (ТГУ им. Державина) определят чемпиона по Dota 2. В рамках мероприятия пройдут лекции и сессионная панель, посвященные развитию и перспективам киберспорта в России, а также состоится турнир по онлайн-шахматам.

Киберспортивный турнир "Битва за науку" проводится Министерством науки и высшего образования России. Призовой фонд турнира составляет 2 млн рублей - по 1 млн на каждый вид программы. Соревнования проходят в формате 5х5, участниками могут стать студенты, члены команды должны представлять один вуз.

Соревнования приурочены к завершению Года науки и технологий, в них приняли участие около 1 350 игроков из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Россию представляли студенты более чем 130 учебных заведений из 57 городов.