Лыжники Большунов, Терентьев и Непряева планируют выступить на этапе Кубка мира в Дрездене

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов, Александр Терентьев и Наталья Непряева планируют принять участие в спринтерском этапе Кубка мира в Дрездене. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Этап Кубка мира в Дрездене пройдет с 18 по 19 декабря. В первый день соревнований будут разыграны медали в мужском и женском личном спринте свободным стилем. Во второй день спортсмены поспорят за награды в командном спринте свободным стилем (мужчины и женщины).

"Окончательное решение по составу на этап Кубка мира в Дрездене будет принято чуть позже, - сказал Бородавко. - Но, скорее всего, будут заявлены Александр Большунов, Александр Терентьев, Наталья Непряева и Анна Грухвина".

В группу Бородавко входят Большунов, Непряева, Денис Спицов, Терентьев, Алексей Червоткин, Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.