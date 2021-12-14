{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Лыжники Большунов, Терентьев и Непряева планируют выступить на этапе Кубка мира в Дрездене

Соревнования пройдут с 18 по 19 декабря
Александр Большунов EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов, Александр Терентьев и Наталья Непряева планируют принять участие в спринтерском этапе Кубка мира в Дрездене. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Этап Кубка мира в Дрездене пройдет с 18 по 19 декабря. В первый день соревнований будут разыграны медали в мужском и женском личном спринте свободным стилем. Во второй день спортсмены поспорят за награды в командном спринте свободным стилем (мужчины и женщины).

"Окончательное решение по составу на этап Кубка мира в Дрездене будет принято чуть позже, - сказал Бородавко. - Но, скорее всего, будут заявлены Александр Большунов, Александр Терентьев, Наталья Непряева и Анна Грухвина".

В группу Бородавко входят Большунов, Непряева, Денис Спицов, Терентьев, Алексей Червоткин, Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Бородавко: в организме Большунова не выявили вирусов, он может спокойно тренироваться
В субботу россиянин пропустил спринт на этапе Кубка мира в Швейцарии из-за ухудшения самочувствия
Читать полностью