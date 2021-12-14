Хоккеист Голышев вернулся в "Автомобилист"

ТАСС, 14 декабря. Российский нападающий Анатолий Голышев подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Соглашение с Голышевым рассчитано до конца текущего сезона.

Нападающий является лучшим бомбардиром "Автомобилиста" в КХЛ. В марте россиянин расторг контракт с екатеринбургской командой и продолжил карьеру в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс", который выбрал форварда на драфте 2016 года под общим 95-м номером. Однако россиянин не провел в составе основной команды ни одного матча и выступал за фарм-клуб "Бриджпорт Айлендерс" в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Голышеву 26 лет, он выступал за "Автомобилист" с 2012 года. Нападающий провел за екатеринбургскую команду 403 матча за восемь сезонов, набрав 220 очков (109 шайб + 111 передач).