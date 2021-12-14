Бородавко: в организме Большунова не выявили вирусов, он может спокойно тренироваться

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Результаты анализа крови лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова, полученные в понедельник, не выявили наличие вирусов в организме спортсмена. Как сообщил ТАСС тренер лыжника Юрий Бородавко, Большунов может спокойно тренироваться дальше.

Из-за ухудшения самочувствия Большунов пропустил субботний спринт на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. На следующий день он принял решение выйти на старт гонки 15 км с раздельным стартом несмотря на возражения тренеров. В понедельник Большунову был сделан общий анализ крови.

"Анализ крови, который был сделан накануне, опроверг все опасения, что Большунов подхватил какую-то болезнь, - заметил Бородавко. - Никаких вирусов в организме не обнаружено, что уже радует. Будет сделан также анализ на аллергию, результаты его узнаем позже. Убедившись, что никаких вирусов нет, Большунов может спокойно тренироваться, что он и делает вместе с остальной группой".

Как ранее Бородавко рассказал ТАСС, Большунов планирует выступить на следующем этапе Кубка мира, который пройдет с 18 по 19 декабря в Дрездене. В первый день соревнований будут разыграны медали в мужском и женском личном спринте свободным стилем. Во второй день спортсмены поспорят за награды в командном спринте свободным стилем (мужчины и женщины).