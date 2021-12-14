Российский борец Байцаев сменил спортивное гражданство на венгерское

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Чемпион Европы по вольной борьбе Владислав Байцаев сменил спортивное гражданство, спортсмен готовится отбираться на Олимпиаду в Париже в команде Венгрии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

31-летний борец выступает в весовой категории до 125 кг, на чемпионате России в Улан-Удэ Байцаев выбыл в первом круге. Ранее он становился победителем и призером чемпионатов Европы, Гран-при имени Ивана Ярыгина.

"Байцаев официально, с соблюдением всех условностей и правил перешел в сборную Венгрии, - сообщил Мамиашвили. - Мы ему очень благодарны, он столько лет достойно представлял команду России, но отобраться в состав российской сборной шансов практически нет, поэтому мы удовлетворили его просьбу".

Мамиашвили отметил, что с венгерской федерацией борьбы у ФСБР сложились теплые рабочие отношения. "Переход в сборную Венгрии неслучаен - с венгерскими друзьями у нас сложились теплые рабочие отношения. У Владислава есть все шансы отобраться на Олимпиаду и достойно выступить в Париже, поэтому желаем ему успеха", - сказал Мамиашвили.