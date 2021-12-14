Шипачев занимается в тройке с Чибисовым и Марченко в составе сборной России по хоккею

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Форвард столичного "Динамо" Вадим Шипачев занимается на льду в одной тройке с Кириллом Марченко (СКА) и Андреем Чибисовым ("Металлург") в составе сборной России по хоккею в преддверии Кубка Первого канала. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с "ЦСКА-Арены" в Москве, где проходит тренировка.

Тренировка началась с занятий вратарей и защитников под руководством Сергея Гончара, Владимира Малахова и тренера голкиперов Сергея Наумова. После заливки льда в занятиях принимают участие 22 игрока. К команде также присоединился форвард ЦСКА Владислав Каменев, однако он не принимает участия в тренировке на льду.

Россияне тренируются в следующих сочетаниях:

"белые": Вячеслав Войнов - Дамир Шарипзянов, Марченко - Шипачев - Чибисов; "синие": Артем Минулин - Егор Яковлев, Михаил Григоренко - Павел Карнаухов - Сергей Толчинский; "красные": Александр Елесин - Никита Нестеров, Егор Коршков - Артем Анисимов - Артур Каюмов; "зеленые": Алексей Марченко - Александр Никишин, Даниил Вовченко - Александр Кадейкин - Сергей Плотников.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря.