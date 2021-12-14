Бородавко: лыжник Большунов намерен выступить на "Тур де Ски" и бороться за победу

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира Александр Большунов планирует выступить на "Тур де Ски", где будет ставить перед собой задачу занять итоговое первое место. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

"Тур де Ски" стартует 28 декабря в швейцарском Ленцерхайце, в рамках лыжной многодневки мужчины и женщины примут участие в шести гонках. Завершится "Тур де Ски" 4 января гонками в гору с масс-старта.

"Мы планируем, что лыжники нашей группы будут участвовать на всех этапах "Тур де Ски", но если по ходу старта возникнет понимание, что кому-то дальше выступать не стоит, то спортсмен тогда прекратит гонку, - сказал Бородавко. - Для того же Александра Терентьева очень важно пробежать большое количество дистанционных гонок, дефицит которых в своей подготовке к Олимпиаде он ощущает. Также очень важен "Тур", где много контактных гонок, для Алексея Червоткина и Дениса Спицова. Для Натальи Непряевой "Тур де Ски" будет одним из ключевых этапов подготовки".

"С Большуновым мы на тему участия в "Тур де Ски" уже говорили. Для него самое важное - вывести себя на пик формы к Олимпийским играм, пройдя все этапы подготовки. Выступление на всех этапах "Тура" будет зависеть от его физического состояния, но, конечно, он будет настраивать себя на победу в этой гонке. Но мы всегда держим в голове, что самый главный старт сезона - это Олимпиада", - заключил тренер.

Большунов становился победителем "Тур де Ски" в двух последних сезонах.