Футбольный клуб "Динамо" подписал новый контракт со спортивным директором Бувачем

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" подписал новое соглашение со спортивным директором Желько Бувачем. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Контракт рассчитан до 2024 года. Предыдущее соглашение действовало до лета 2022 года. Бувач работает в "Динамо" с 2020 года.

"С большим удовольствием продолжу работу в "Динамо", - сказал Бувач. - На мой взгляд, мы создали хорошую основу для дальнейшего развития команды и академии. В клубе очень здорово выстроены все процессы, так что можно реализовывать наши планы и проекты, чтобы порадовать наших болельщиков".

Бувачу 60 лет, до прихода в "Динамо" он работал помощником главного тренера Юргена Клоппа в германских "Майнце" и "Боруссии" (Дортмунд), а также в английском "Ливерпуле". Он помог Клоппу вернуть "Майнц" в высший дивизион чемпионата Германии, а также работал в тренерском штабе "Боруссии", когда дортмундцы стали чемпионами страны (сезон-2010/11, 2011/12). Вместе с Клоппом Бувач перешел в "Ливерпуль", но покинул английскую команду в апреле 2018 года. Бувач неоднократно заменял Клоппа на посту главного тренера в отдельных играх, когда тот получал дисквалификации.

"Динамо" после 18 туров набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).