Мичков вошел в состав молодежной сборной России по хоккею на чемпионат мира

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков вошел в состав молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.

В состав сборной России вошли 25 хоккеистов: вратари - Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов ("Локомотив"), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС); защитники - Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все - СКА), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Никита Новиков ("Динамо"), Егор Савиков ("Спартак"), Кирилл Стеклов ("Витязь"); нападающие - Иван Дидковский ("Динамо"), Никита Гуслистов ("Северсталь"), Иван Зинченко ("Витязь"), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба - "Спартак"), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все - СКА), Александр Пашин ("Салават Юлаев"), Павел Тютнев ("Локомотив"), Данила Юров ("Металлург").

В состав не попал серебряный призер юниорского чемпионата мира 2021 года нападающий Иван Мирошниченко. "Что касается Ивана, то он в настоящий момент находится не в оптимальных физических кондициях. А это, пожалуй, его главный козырь", - пояснил главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов.

Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии и США. Перед стартом турнира сборная России проведет два контрольных матча: 19 декабря российские хоккеисты сыграют с немцами, а 22 декабря - с канадцами.