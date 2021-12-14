Фундаментальная фигура российской борьбы. Тренер Виктор Кузнецов отмечает 80-летие

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по борьбе Виктор Кузнецов, воспитавший множество российских спортсменов, в числе которых трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, двукратный чемпион Игр Роман Власов, 14 декабря отмечает 80-летие.

Кузнецов родился в Новосибирске, звание мастера спорта по греко-римской борьбе получил в 19 лет. Через два года перешел на тренерскую работу, с 1962 года его школа воспитала несколько тысяч спортсменов, но самыми известными из них, безусловно, стали Карелин и Власов. Многие из учеников Кузнецова благодарны тренеру не только за спортивные достижения, но и за общее развитие, поскольку для специалиста всегда были важны не только функциональные качества борцов, но и их интеллектуальное развитие, поэтому Кузнецов прививал спортсменам и любовь к чтению.

Карелин оказался в школе Кузнецова в 13 лет, наставник сразу рассмотрел талант юного борца и оставался с ним на протяжении всей его карьеры. "Чтобы стать лучшим, ты должен не щадить себя", - такую философию привил Кузнецов юному сибиряку. Карелин впоследствии побеждал даже с тяжелейшими травмами - переломом ребер, отрывом грудной мышцы.

"От имени Федерации спортивной борьбы России, и всей борцовской общественности хочу поздравить Виктора Михайловича с юбилеем, - сказал ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. - Это огромная, фундаментальная фигура в истории российского спорта, сколько сил он отдал на благо развития отечественной школы борьбы. От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия и удачи".

В 2016 году Кузнецов был включен в Зал славы Объединенного мира борьбы.