Хоккейный клуб "Ак Барс" подписал новый контракт с вратарем Биляловым

ТАСС, 14 декабря. Голкипер Тимур Билялов подписал новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Соглашение с вратарем рассчитано до конца сезона-2023/24.

"Мы очень рады, что Тимур продолжит играть в "Ак Барсе", - сказал генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин. - Это наш воспитанник, настоящий лидер, своей игрой заслуживший любовь болельщиков и уважение команды. Вызов в сборную доказывает его статус одного из сильнейших вратарей КХЛ. Клуб уверен в профессионализме Билялова, его максимальной отдаче и дальнейших победах".

"Очень рад, что продолжу карьеру в "Ак Барсе". Для меня большая честь и ответственность - играть в составе этой команды и выступать с гербом нашей республики на груди. Это мой родной клуб, который многое сделал для меня, я хочу помогать ему побеждать. У нас большие цели, и я буду делать все возможное, чтобы выполнить их вместе с командой", - сказал Билялов.

Билялову 26 лет, он выступает за казанский клуб с 2019 года, также играл за команду в сезоне-2017/18. Голкипер провел за казанцев 106 матчей, в которых одержал 64 победы. В составе "Ак Барса" Билялов становился серебряным (2020) и бронзовым (2021) призером чемпионатов страны. В сезоне-2019/20 голкипер установил рекордную "сухую" серию чемпионатов КХЛ и России - 316 минут 9 секунд.