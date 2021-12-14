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Мировой хоккей

Хоккеист Кузнецов перешел из московского "Динамо" в чешский "Колин"

Российский клуб сохранит права на игрока

ТАСС, 14 декабря. Российский вратарь Георгий Кузнецов перешел из московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" в чешский "Колин". Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Сообщается, что бело-голубые сохранят права на игрока.

Кузнецову 23 года, он является воспитанником академии "Динамо". Голкипер сыграл 60 матчей в составе фарм-клуба "Динамо" и провел семь встреч в составе основной команды.

"Динамо" лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 54 очками в 30 встречах.

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