Технический комитет РФС поддержал идею о переносе тура РПЛ в интересах сборной России

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) поддержал идею о переносе 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в интересах сборной России. Об этом журналистам сообщил помощник главного тренера национальной команды Николай Писарев.

22 ноября клубы РПЛ на общем собрании поддержали идею о переносе матчей 22-го тура чемпионата России в интересах национальной сборной. Сроки, на которые игры будут перенесены с 19-20 марта, пока не определены. Президент премьер-лиги Ашот Хачатурянц в тот же день сообщил, что существует три варианта дат, на которые могут быть перенесены матчи.

"Было итоговое заседание технического комитета РФС, - сказал Писарев. - Заслушали тренеров всех сборных команд. Основная тема - хотелось бы в преддверии матчей в марте попросить технический комитет поддержать на исполкоме перенос тура, чтобы национальная команда и молодежная сборная смогли подготовиться к матчам. Техком поддержал идею о переносе тура".

"Промежуточные этапы обсуждались на прошлых заседаниях, сейчас - последние игры команды. Период в два-три месяца. Были и пожелания, и замечания, но техком всегда на позитиве проходит, всегда желают успеха, - отметил тренер сборной России. - План намечен, знаем все сроки выхода из отпуска команды, товарищеские матчи, обсудили с Валерием Георгиевичем [Карпиным], кто и как, в какие сроки будет смотреть товарищеские матчи команд на сборах".

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Для попадания на мировое первенство в Катаре команде предстоит принять участие в раунде плей-офф квалификации и обыграть двух соперников - команду Польши и, в случае победы в первой игре, сильнейшего в противостоянии сборных Швеции и Чехии. Обе игры россияне проведут дома, полуфинал состоится 24 марта, финал раунда плей-офф отбора на чемпионат мира - 29 марта.