Тренеры мужской и женской сборных России по волейболу будут утверждены в конце декабря

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Главные тренеры мужской и женской сборных России по волейболу будут утверждены на президиуме, который пройдет в конце декабря. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Во вторник состоялось заседание президиума ВФВ. Главным тренером мужской сборной России является Туомас Саммельвуо, женскую команду возглавляет Серджо Бузато.

"В конце декабря пройдет тренерский совет, где специалисты обсудят наших главных тренеров, у которых контракты действуют до 31 декабря 2021 года. После тренерского совета уже пройдет президиум, который и решит", - сообщили в ВФВ.

Мужская сборная заняла второе место на олимпийском турнире в Токио, в финале уступив французам со счетом 2-3. Женская команда дошла до четвертьфинала, проиграв сборной Бразилии со счетом 1-3. На чемпионате Европы мужская и женская сборные России дошли до четвертьфиналов.