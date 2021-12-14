ГД приняла в I чтении законопроект о предотвращении инсайдов в спорте

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на борьбу с распространением инсайдерской информации и предотвращение конфликта интересов в сфере спортивных соревнований.

Законопроектом определяются понятия "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерская информация в сфере физической культуры и спорта", а также механизмы противодействия им. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой люди, состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с организатором соревнования или с организацией, участвующей в его подготовке и проведении, а также непосредственные участники соревнования и связанные с ними лица заинтересованы в получении материальной выгоды или иного преимущества. Это влияет или может повлиять на надлежащее и объективное выполнение данными лицами своих обязанностей и привести к манипулированию результатом соревнования с помощью имеющейся в их распоряжении инсайдерской информации.

Инсайдерской, согласно законопроекту, является информация, "составляющая коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также информация, определяемая в качестве таковой" общероссийской спортивной федерацией или профессиональной лигой в отношении развиваемого ею вида спорта и проводимых соревнований.

Кроме того, законопроектом уточняется перечень деяний, которые относятся к противоправному влиянию (манипулированию) на результат официального спортивного соревнования. К ним предлагается отнести использование, распространение и предоставление инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, которое привело к достижению заранее определенного результата или исхода соревнования. Порядок и критерии отнесения общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами сведений к инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта будут определены Министерством спорта России.

Общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги будут обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и обеспечить их размещение на своих официальных сайтах в течение пяти дней с момента утверждения. Организаторы соревнований будут обязаны включать в положения и регламенты требования о предотвращении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта, а также меры, направленные на реализацию таких требований.

По мнению члена думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, одновременно необходимо предусмотреть и административную ответственность за распространение инсайдерской информации и непредотвращение конфликта интересов в спорте.