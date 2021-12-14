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НХЛ

СМИ: Билл Герин станет генеральным менеджером олимпийской сборной США по хоккею

Ранее эту должность покинул Стэн Боумэн

ТАСС, 14 декабря.  Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Билл Герин займет аналогичную должность в олимпийской сборной США. Об этом сообщает портал The Hockey News.

Ранее стало известно, что пост генерального менеджера сборной США покинул Стэн Боумэн. Причиной называются скандалы с сексуальными домогательствами в клубе НХЛ "Чикаго". В мае бывший игрок команды, имя которого не называется, подал в суд на "Чикаго", утверждая, что в 2010 году он подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего помощника главного тренера Брэда Элдрича.

Герину 51 год, он дважды становился обладателем Кубка Стэнли в качестве хоккеиста в составе "Нью-Джерси" (1995) и "Питтсбурга" (2009), также на его счету две победы в Кубке Стэнли в роли помощника генерального менеджера питтсбургского клуба (2016, 2017). Герин четыре раза принимал участие в Матчах всех звезд НХЛ и три - в Олимпийских играх.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная США сыграет в группе A с командами Китая, Германии и Канады.

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