СМИ: Билл Герин станет генеральным менеджером олимпийской сборной США по хоккею

Ранее стало известно, что пост генерального менеджера сборной США покинул Стэн Боумэн. Причиной называются скандалы с сексуальными домогательствами в клубе НХЛ "Чикаго". В мае бывший игрок команды, имя которого не называется, подал в суд на "Чикаго", утверждая, что в 2010 году он подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего помощника главного тренера Брэда Элдрича.

Герину 51 год, он дважды становился обладателем Кубка Стэнли в качестве хоккеиста в составе "Нью-Джерси" (1995) и "Питтсбурга" (2009), также на его счету две победы в Кубке Стэнли в роли помощника генерального менеджера питтсбургского клуба (2016, 2017). Герин четыре раза принимал участие в Матчах всех звезд НХЛ и три - в Олимпийских играх.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная США сыграет в группе A с командами Китая, Германии и Канады.