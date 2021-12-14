Чемпион России среди молодежи в беге на 5 000 м Дорофеев дисквалифицирован за допинг

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Победитель чемпионата России среди молодежи в беге на 5 000 м Алексей Дорофеев дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 4.1 ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") и п. 4.2 ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода") общероссийских антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 29 октября 2021 года.

Также за аналогичное нарушение на четыре года отстранен боец, специализирующийся на тайском боксе, Фахриддин Хасанов. Дисквалификация отсчитывается с 8 октября 2021 года.

За нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") дисквалифицирован самбист Ахмед Ибрагимов, отстранение отсчитывается с 19 октября 2020 года.

Дорофееву 27 лет, он специализируется на беге на дальние дистанции. На его счету золото первенства России среди молодежи в 2016 году и первое место на чемпионате Центрального федерального округа в 2015-м (на дистанции 5 000 м). В августе 2021-го Дорофеев стал победителем полумарафона "Северная столица" на дистанции 10 000 м.