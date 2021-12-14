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Матч за мировую шахматную корону

Карлсен заявил, что может больше не сыграть в матче за мировую шахматную корону

Норвежец с 2013 года удерживает звание чемпиона мира
Магнус Карлсен Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Магнус Карлсен
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 14 декабря. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен не имеет мотивации для дальнейшей защиты титула. Комментарий гроссмейстера приводит портал VG Sporten со ссылкой на спонсора норвежца.

10 декабря Карлсен в четвертый раз защитил титул чемпиона мира, победив россиянина Яна Непомнящего. По итогам 11 партий Карслсен выиграл матч со счетом 7,5:3,5.

"Для тех, кто ждет, что я сыграю в матче за звание чемпиона мира в следующий раз, очень велик шанс, что они будут разочарованы, - сказал Карлсен. - Если кто-то другой, кроме Алирезы Фируджи (18-летний гроссмейстер из Франции, серебряный призер чемпионата мира по рапиду 2019 года - прим. ТАСС), выиграет турнир претендентов, вряд ли я сыграю следующий матч за звание чемпиона мира. Только матч против него может меня мотивировать".

Карлсену 31 год, он занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Норвежец удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда. В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году Карлсен обыграл в матче за мировую шахматную корону россиянина Сергея Карякина, в 2018-м - американца Фабиано Каруану, в 2021-м - Непомнящего.

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Матч за мировую шахматную корону
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