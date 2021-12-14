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Сборные по хоккею

Воронков признан самым ценным хоккеистом сборной России по итогам года

Лучшим бомбардиром стал Антон Бурдасов, защитником - Дмитрий Орлов, вратарем - Александр Самонов
Дмитрий Воронков (слева) Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Дмитрий Воронков (слева)
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Воронков стал обладателем традиционной премии "Герои хоккея" в номинации "самый ценный игрок". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вручение премии, одним из учредителей которой является Федерация хоккея России (ФХР), состоялось во вторник. Самого ценного игрока определяли по итогам голосования в соцсетях.

Лучшим бомбардиром, набравшим наибольшее количество очков в матчах за сборную России, стал форвард СКА Антон Бурдасов. Лучшим защитником был назван Дмитрий Орлов ("Вашингтон", Национальная хоккейная лига), вратарем - Александр Самонов (СКА).

Лучшим дебютантом сборной России был признан защитник СКА Кирилл Кирсанов. Форвард "Авангарда" Сергей Толчинский получил премию в номинации "Мой дом - Россия" (игрок, ярко проявивший себя после возвращения на родину из зарубежного клуба). Премией в номинации "Незаметный герой" признан член персонала сборной России, видеокоординатор Павел Шагаль.

Премией за вклад в развитие хоккея был награжден специальный представитель ФХР по международным делам, член совета Международной федерации хоккея Павел Буре.

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