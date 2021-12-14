"Нижний Новгород" планирует приобрести игроков во все линии в зимнее трансферное окно

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Нижний Новгород" собирается укрепить состав во всех линиях в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

"Конечно, планируются трансферы в зимнее окно. У нас несколько игроков покинут команду, несколько футболистов присоединятся к ней. Естественно, на трансферном рынке будем работать, есть уже кандидаты, будет достаточно большая работа проделана. Я думаю, что приобретения будут во все линии, нужно усиливать все - оборону, полузащиту и нападение", - сказал Измайлов.

"Что касается сборов, команда выходит из отпуска 14 января. Мы проводим три дня усиленное медобследование в Москве. После этого проводим два больших сбора в Турции", - добавил генеральный директор нижегородского клуба.

"Нижний Новгород" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 18 матчах.