КДК РФС рассмотрит удаление футболиста "Сочи" Нобоа в матче со "Спартаком"

В понедельник "Сочи" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:0. На 65-й минуте Нобоа получил прямую красную карточку за фол на Квинси Промесе. В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие.

"Заседание состоится в четверг и начнется в 19:00 мск. Повестка сформирована полностью, в основном тема со скандированиями болельщиками, также бросание пиротехники болельщиками "Спартака" в игре с "Сочи". Есть вопросы, связанные с выходом тренеров за пределы технической зоны. Рассмотрим удаление Нобоа, он приглашен на заседание. У Кофрие был красная карточка за фол последней надежды, мы такое не рассматриваем", - сказал Григорьянц.

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах. Нобоа 36 лет, он выступает за сочинскую команду с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач.