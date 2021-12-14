{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

КДК РФС рассмотрит удаление футболиста "Сочи" Нобоа в матче со "Спартаком"

На 65-й минуте Нобоа получил прямую красную карточку за фол на Квинси Промесе
Кристиан Нобоа Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Кристиан Нобоа
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление полузащитника "Сочи" Кристиана Нобоа в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

На эту тему
На минорной ноте. "Спартак" разгромно проиграл "Сочи" в последнем матче РПЛ в 2021 году
На минорной ноте.

В понедельник "Сочи" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:0. На 65-й минуте Нобоа получил прямую красную карточку за фол на Квинси Промесе. В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие.

"Заседание состоится в четверг и начнется в 19:00 мск. Повестка сформирована полностью, в основном тема со скандированиями болельщиками, также бросание пиротехники болельщиками "Спартака" в игре с "Сочи". Есть вопросы, связанные с выходом тренеров за пределы технической зоны. Рассмотрим удаление Нобоа, он приглашен на заседание. У Кофрие был красная карточка за фол последней надежды, мы такое не рассматриваем", - сказал Григорьянц.

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах. Нобоа 36 лет, он выступает за сочинскую команду с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач.

Теги
Российский футбол
Летние неолимпийские виды спорта
Спортсмены из Петербурга и Красноярска победили на Grand Skate Tour в Нижнем Новгороде
На первом этапе серии прошли соревнованиях по роллер-спорту, самокатному спорту и лонгбордингу
Спортсмены из Петербурга и Красноярска победили на Grand Skate Tour в Нижнем Новгороде
Читать полностью