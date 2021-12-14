КДК РФС рассмотрит расистские выкрики фанатов "Динамо" в матче против "Зенита"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит расистские выкрики болельщиков московского "Динамо" на матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского "Зенита". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Зенитом" со счетом 1:1.

"По матчу "Динамо" - "Зенит" рассмотрим скандирования болельщиков обоих клубов. Есть еще вопрос по сектору D101, там было "уханье" со стороны болельщиков "Динамо", - сказал Григорьянц.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет два очка.