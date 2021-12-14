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Летние неолимпийские виды спорта

Спортсмены из Петербурга и Красноярска победили на Grand Skate Tour в Нижнем Новгороде

На первом этапе серии прошли соревнованиях по роллер-спорту, самокатному спорту и лонгбордингу
© Егор Алеев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 декабря. /ТАСС/. Спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска стали победителями в соревнованиях по роллер-спорту, самокатному спорту и лонгбордингу первого этапа серии Grand Skate Tour, который проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Федерации скейтбординга России.

Победителем лонгборд-контеста стал Никита Дворцов (Санкт-Петербург), второе место занял Матвей Пышкин (Санкт-Петербург), третье - Андрей Остроумов (Москва). В номинации "Лучший трюк" победили Нагизаде Наги Фазаил Оглы и Иван Жаинов (оба - Санкт-Петербург).

Соревнования по роллер-спорту в дисциплине "фристайл" прошли в двух возрастных категориях, взрослых участников разделили еще на две категории - любителей и профессионалов. В детском турнире победил Александр Демин из Красноярска, вторым стал Володар Горбовский из Сочи, третье место заняла москвичка Маруся Шевчук. У взрослых в категории любителей победил Альберт Валеев (Красноярск), второе место занял Артем Кузьменко (Санкт-Петербург), третье - Данил Петров (Красноярск). Победу в категории профессионалов одержал Иван Чанчиков (Красноярск), вторым стал Илья Савосин (Красноярск), третьим - Даниил Гончаров (Белгород).

В соревнованиях по самокатному спорту первое место занял Леонид Арбатский из Санкт-Петербурга, второе - Никита Русаков из Москвы, третье - Роман Корякин из Москвы. В номинации "Лучший трюк" победили Иван Соловьев и Сергей Графский (оба - Москва).

Соревнования проходят во втором павильоне Нижегородской ярмарки. С 13 по 19 декабря сильнейших выявляют в скейтбординге. Помимо соревнований начал работу Первый международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных субкультур. Мероприятие проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

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Летние неолимпийские виды спорта
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