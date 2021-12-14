Призер чемпионата мира штангистка Сотиева заявила, что испытывает горечь поражения

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /ТАСС/. Российская штангистка Яна Сотиева, ставшая бронзовым призером чемпионата мира в Ташкенте, очень разочарована своим результатом на этом турнире. Об этом Сотиева сообщила ТАСС.

Российская спортсменка в соревнованиях весовой категории до 76 кг показала результат 242 кг (112 кг в рывке и 130 - в толчке). Первой стала штангистка из Южной Кореи Ли Мин Чи (244 кг; 105 + 139), второй - американка Мэтти Роджерс (243 кг; 107 + 136). 19-летняя Сотиева, завоевавшая также малое золото в рывке, в толчке сумела реализовать только одну попытку.

"Сейчас я испытываю горечь поражения, потому что сегодня вполне могла поднимать эти килограммы, - призналась Сотиева. - Не знаю, что со мной случилось, не могу понять. Буду работать над ошибками, сделаем выводы и пойдем вперед".

На апрельском чемпионате Европы в Москве Сотиева была второй с результатом 246 кг (112+134). Она также является победительницей майского первенства мира среди юниоров.

"Всегда хочется большего. Обидно проигрывать, когда ты понимаешь, что все было по силам. Может быть, мне сегодня не хватило немного опыта, но оправдываться я не хочу. Буду двигаться дальше навстречу своей олимпийской мечте", - подытожила спортсменка.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкенте завершится 17 декабря.