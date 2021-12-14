Аниканов: российская штангистка Сотиева должна была побеждать на чемпионате мира

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /ТАСС/. Бронзовому призеру чемпионата мира по тяжелой атлетике Яне Сотиевой было по силам завоевать на этом турнире золотую награду. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.

Российская спортсменка, выступающая в весовой категории до 76 кг, показала результат 242 кг (112 кг в рывке и 130 - в толчке). Первой стала штангистка из Южной Кореи Ли Мин Чи (244 кг; 105 + 139), второй - американка Мэтти Роджерс (243 кг; 107 + 136). 19-летняя Сотиева, завоевавшая малое золото в рывке, в толчке сумела реализовать только одну попытку.

"Яна, несмотря на свой достаточно молодой возраст, является уже довольно опытной спортсменкой, - заметил Аниканов. - Но здесь она не сумела справиться с теми килограммами, которые не раз поднимала на тренировках. Видимо, сказалось волнение. Но мы были уверены, что она толкнет 135 килограммов, которые бы в итоге принесли ей золото чемпионата мира".

"Поэтому эта бронза у нас получилась с осадком. Обидно, что так все получилось. Хотя могли в последний момент упустить и третье место", - добавил тренер.

На апрельском чемпионате Европы в Москве Сотиева была второй с результатом 246 кг (112+134). Она также является победительницей майского первенства мира среди юниоров.