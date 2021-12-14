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Футбол в России

В "Спартаке" опровергли информацию об интересе к защитнику "Химок" Боженову

В текущем сезоне игрок провел 13 матчей и не отметился результативными действиями

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" не интересуется защитником подмосковных "Химок" Кириллом Боженовым. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил об интересе столичного клуба к 21-летнему игроку.

"Это неправда", - сказал Зеленов.

Выступающий на правом фланге защиты Боженов в текущем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

"Спартак" ушел на зимнюю паузу на девятом месте, набрав в 18 матчах 23 очка. В первом матче после перерыва красно-белые примут в феврале ЦСКА.

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