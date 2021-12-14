Хоккеисты "Бостона" Маршанд и Смит попали в ковид-протокол

ТАСС, 14 декабря. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Крейг Смит и Брэд Маршанд попали в ковид-протокол НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

В ближайшем матче регулярного чемпионата "Бостон" в ночь на среду дома сыграет с "Вегасом", начало - 03:00 мск. Подопечные Брюса Кэссиди располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 30 очков в 24 матчах.